Retroscena Benitez su Koulibaly: "Era nel mio database già nel 2011"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, The Athletic ha dedicato una lunga analisi, tattica e non solo, a Kalidou Koulibaly, nuovo difensore centrale del Chelsea. Nell'articolo viene riportata anche un'intervista a Rafa Benitez: "Nel mio database personale avevo un buon rapporto su di lui dal 2011 al torneo di Tolone in Francia, quando era un giovane giocatore. Poi più tardi, al Napoli, ci siamo coordinati con Riccardo Bigon, il direttore sportivo di allora, e il suo staff, per seguirlo e osservarlo al Genk. Abbiamo ricevuto un rapporto positivo nel 2013 e un altro nel 2014, quando lo abbiamo ingaggiato a 23 anni per 7-8 milioni di euro".