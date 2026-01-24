Juve, Kalulu sul Napoli: "Non pensiamo alle loro assenze, Conte farà bene"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della sfida di domani tra la sua Juventus ed il Napoli:
Juve-Napoli, domani. Che partita sarà?
"Me l’aspetto tosta. All’inizio, magari, un po’ chiusa. Le loro assenze per noi contano poco: hanno una squadra che si conosce bene, hanno automatismi specifici. E quando è assente qualcuno, ce n’è un altro pronto a prendere il suo posto. Conta fare bene, non conta chi affronteremo. Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…"
Con tre punti, però, non ci sarebbe l’ambizione di tornare a guardare la vetta?
"La vittoria ci darebbe tre punti, a loro zero. Ci aiuterebbe solamente a stare meglio, ma sarebbe ugualmente lunga. L’ho sempre detto, anche in altri momenti: dobbiamo affrontare ancora febbraio e marzo. Saranno mesi più importanti e determinanti per il campionato".
