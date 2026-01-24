McTominay a Sky: "Con la Juve sfida storica! Inaccettabile a Copenaghen…”

Scott McTominay è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. La superstar scozzese ha parlato principalmente della sfida contro la Juventus ma è tornato anche su alcune parole rilasciate nel post gara di Copenaghen:

Su Juventus-Napoli

“È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".

Critiche dopo la gara contro il Copenhagen?

"Io ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita. Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante tanti infortuni, siamo ancora lì. È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fanno parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo“.

Per concludere con i suoi numeri:

“Io entro in campo per dare il massimo e aiutare la squadra, non importa dove gioco. Bisogna adattarsi. Se preferisco segnare a Juve o Chelsea? A entrambe“.