Giovane-Napoli, svelate le cifre: guadagnerà 4 volte di più rispetto a Verona
Santana Giovane vestirà la maglia del Napoli: il primo colpo del calciomercato invernale arriva dall'Hellas Verona dopo un grandioso approccio al campionato italiano. Per il brasiliano l'occasione di una vita: come riporta la Gazzetta Dello Sport nella sua edizione odierna, l'ex attaccante del Corinthians firmerà un contratto 4 volte più alto rispetto all'attuale accordo con l'Hellas Verona.
L'accordo tra Napoli e Giovane è sulla base di 1 milione e 200mila euro a scalare. Due invece i milioni per l'Hellas Verona, che la squadra ultima in classifica riceverà subito. Gli altri diciotto, comprensivi di bonus, verranno riconosciuti in estate, a partire dal primo luglio. Dunque un vero e proprio cambiamento nella vita del nuovo attaccante del Napoli!
