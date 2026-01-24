Ultim'ora Giovane è a Milano! Visite mediche in corso: si punta ad averlo a Torino

Santana Giovane è arrivato a Milano: l'ormai nuovo attaccante del Napoli sta per svolgere le visite mediche per aggregarsi immediatamente alla sua nuova squadra e provare ad essere convocato per la gara di domani contro la Juventus.

Come riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'attaccante brasiliano si trova alla Casa di Cura La Madonnina a Milano e a brevissimo inizieranno i classici esami per l'idoneità sportiva, poi le firme sul contratto.