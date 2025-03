Retroscena Immobile: “Modello Lazio deve essere il Napoli, con Tare lo dicevamo…”

Ciro Immobile parla ancora da innamorato della Lazio. Il centravanti del Besiktas, nell'intervista rilasciata a La Repubblica, ha avuto solo belle parole per la sua ex squadra, che sta attraversando un periodo complicato: "La scelgo sempre se devo vedere una squadra in tv, mi diverte. E il 5-0 di Bologna non mi fa cambiare idea. Baroni mi ha dato buone sensazioni nelle due settimane in cui ho lavorato con lui. Meriterebbe la Champions. Per la Lazio, il modello deve essere il Napoli, che è andato in Champions tanti anni di fila anche dopo cessioni importanti: con Tare lo dicevamo sempre".

