Juve su Kim, l’ex Napoli apre al ritorno in Serie A ma il Bayern fa muro: la richiesta

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Juventus, Kim Min-jae torna nel mirino: c’è il gradimento del difensore ex Napoli, ma il Bayern Monaco fa muro e fissa il prezzo.

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza è quello di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco sarebbe infatti disposto a valutare un ritorno in Italia, campionato nel quale aveva già lasciato un segno importante con la maglia del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoJuve.com, i bianconeri avrebbero già incassato il gradimento del giocatore e anche Luciano Spalletti avrebbe espresso un parere favorevole all’operazione, conoscendo bene le qualità del centrale.

Il Bayern Monaco fissa il prezzo

Il principale ostacolo alla trattativa resta però la valutazione economica del cartellino. Il Bayern Monaco, infatti, non sembra intenzionato a concedere sconti e avrebbe fissato il prezzo di Kim Min-jae intorno ai 40 milioni di euro. Una richiesta considerata elevata dalla Juventus, che continua a monitorare la situazione nella speranza di individuare la formula più sostenibile per portare il difensore a Torino.