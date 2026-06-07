Criscitiello: “Conte-ADL incompatibili! Si erano detti addio dopo 1° anno, un errore continuare”

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Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha analizzato la separazione tra Antonio Conte e il Napoli

Nel corso di “Cose Scomode”, il talk di Aura Sport, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli, soffermandosi sul rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il giornalista, la convivenza tra i due sarebbe stata complicata sin dall’inizio e il successo ottenuto con la conquista dello Scudetto non avrebbe modificato una situazione di incompatibilità già evidente: “Conte e De Laurentiis sono sempre stati incompatibili. Dopo il decimo posto serviva uno come lui. Ha vinto lo Scudetto perché è stato più bravo, l’Inter l’ha perso, per mille motivi. In quel momento gli serviva Conte, adesso non gli serve più. E Conte non ha più bisogno del Napoli. Erano incompatibili prima, lo sono a maggior ragione dopo 24 mesi”.

Un rapporto destinato a concludersi

Criscitiello ha poi spiegato le ragioni che, a suo avviso, hanno reso inevitabile la separazione, evidenziando sia le carenze strutturali del club sia il difficile rapporto tra l’allenatore e il presidente. Secondo il direttore di Sportitalia, la decisione di proseguire insieme dopo il primo anno sarebbe stata un errore condiviso da entrambe le parti: “Conte non può pensare di fare l’allenatore del Napoli, visto che mancano le strutture, manca un’organizzazione e con il presidente non ci va d’accordo… Conte ha tirato tanto la corda, ma si erano già detti addio dopo il primo anno. Poi, non si sa per quale motivo, hanno continuato, sbagliando in maniera reciproca”.