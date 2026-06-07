Gila-Napoli, Sepe: “Qualche mese fa ha visitato la città! Fenomenale, merita di fare il salto”

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Calciomercato Napoli, Sepe promuove il difensore Mario Gila: “Merita l’investimento, sarebbe un grande salto per la sua carriera”.

Sul possibile trasferimento di Mario Gila al Napoli è intervenuto l’ex portiere della Lazio, Luigi Sepe, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso dell’intervista, Sepe ha raccontato anche un curioso retroscena sul difensore spagnolo, rivelando che qualche mese fa aveva visitato il capoluogo campano insieme alla fidanzata, Eleonora: “Mario Gila è un ragazzo eccezionale. E non ti nascondo che qualche mese fa è stato anche a Napoli. Non per questo, per altro, ma ha visitato la città con la sua fidanzata, Eleonora. Quindi conosce già qualcosa di Napoli. Secondo me il Napoli deve mettere tanti soldi per prenderlo, però è un giocatore che merita tutti i soldi che il Napoli pagherebbe”.

Le qualità di Gila e il possibile salto di carriera

Sepe ha poi evidenziato le caratteristiche tecniche e tattiche del difensore, spiegando come un eventuale approdo al Napoli rappresenterebbe un’importante crescita professionale. A suo giudizio, Gila possiede le qualità per essere protagonista anche in Champions League grazie alla sua versatilità e alle sue doti difensive: “Per Mario sarebbe un passo avanti incredibile e potrebbe giocarsi la Champions da protagonista. Ed è quello che si merita perché negli ultimi anni abbiamo visto un giocatore fenomenale. Può adattarsi in tutti i ruoli della difesa, da terzino a centrale, che è il suo ruolo principale, perché è un giocatore rapido, un giocatore cattivo, un giocatore che sa giocare a calcio e un giocatore che è molto attento nei novanta minuti della partita”.