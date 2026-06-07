Sabatini punge: "Conte ha dato meriti all’Inter per lo Scudetto per non aprire tema infortuni”

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Sandro Sabatini ha commentato la conferenza d’addio di Antonio Conte, soffermandosi sul riconoscimento della superiorità dell’Inter

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto nel corso di “Cose Scomode”, il talk di Aura Sport, ha analizzato la conferenza d’addio di Antonio Conte, soffermandosi in particolare sul passaggio in cui il tecnico ha fatto i complimenti all’Inter per la vittoria dello Scudetto. Secondo Sabatini, le parole dell’allenatore rappresentano una precisa scelta comunicativa, finalizzata a evitare ulteriori polemiche sulle cause che hanno inciso sull’esito della stagione.

Il nodo degli infortuni nella stagione

Entrando nel merito della questione, Sabatini ha evidenziato come Conte abbia preferito chiudere il dibattito sul peso degli infortuni, riconoscendo il valore degli avversari. Allo stesso tempo, il giornalista ha sottolineato come proprio il numero elevato di problemi fisici registrati durante la stagione rappresenti uno degli aspetti più difficili da interpretare: “Quando Conte ha puntualizzato che anche senza infortuni il Napoli non avrebbe vinto lo Scudetto, secondo me non ha voluto aprire quel capitolo di discussione, perciò ha detto che l’Inter era più forte. Il grande mistero, il grande giallo, sono tutti gli infortuni, perché ce ne sono stati tantissimi in questa stagione”.