Riapertura del San Paolo, Ass. Borriello: "A Napoli siamo covid-free. Serve buona volontà"

L'assessore allo Sport Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in occasione della visita del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Napoli: "Quella del Ministro Spadafora è una visita molto importante. Abbiamo aperto in tempi record diversi impianti.

Riapertura San Paolo ai tifosi? A Napoli siamo Covid-free. In città si è abbassato in maniera importante la pericolosità del virus. Nelle città che hanno avuto comportamenti civili e lodevoli ci sta di dare la possibilità di far tornare i tifosi allo stadio. Serve solo la buona volontà.

Gara con l'Atalanta? La gara di ieri era difficile. L'Atalanta corre il doppio di tutte le altre, può vincere con chiunque. La loro maggiore freschezza è stata fondamentale. Per il futuro del Napoli leggo di nomi importanti, di prospettiva, ma credo che il club azzurro farà un campionato all'altezza nella prossima stagione"