Riapertura stadi, Berruto: "Non capisco queste misure se c'è il green pass"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mauro Berruto, ex ct Italvolley e membro della segreteria del Partito Democratico: "Solo in Italia c'è un conflitto permanente tra i club e le federazioni, all'estero non è così. Un ottimo campionato fa il bene della nazionale, un'ottima Nazionale fa il bene dei campionati. C'è, invece, sempre conflitto latente tra chi fa le leghe e la nazionale. Riapertura degli stadi e dei palazzetti. C'è il Green pass e non capisco perché c'è il mantenimento di vecchie condizioni. Da domani si potrà accedere alle piscine indoor con il Green pass, ma al momento attuale mantenendo il distanziamento. Non mi torna questo punto: vorrei che ci fosse un re adeguamento delle condizioni in questi luoghi con la novità del green pass. È una domanda che pongo al nostro Governo ed al Cts".