Ricordate il siparietto De Rossi-Ventura-Insigne in Nazionale? L'ex ct smentisce: "Falsissimo!"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giampiero Ventura, ex allenatore azzurro ed ex commissario tecnico della Nazionale, ha smentito una vecchia diceria sulla sua esperienza con l'Italia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se è vero che volevo schierare De Rossi e non Insigne in quella gara con la Svezia? Una delle cose più false mai state dette. Non è solo falso, ma è proprio tra le cose più false mai dette, ma in quel momento, figuratevi, si diceva di tutto. Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, non gli ho mai rivolto la parola in quel frangente. De Rossi stava parlando con il preparatore atletico che gli chiedeva di accelerare un po' il riscaldamento.

Calzona? E' sempre stato sul campo tutti i giorni, eccezion fatta per la Slovacchia. E' una situazione completamente diversa però quella del primo allenatore rispetto al collaboratore. Lui però torna in un posto in cui è stato già a lungo, conosce tutto e tutti. Ci sono tutte le premesse per fare bene".