Ricordate Pozzi? L'attaccante: "Vivevamo in una bolla a Paestum, ho un rimpianto"

vedi letture

Nicola Pozzi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ricordo di un’emozione inaspettata in quel Napoli-Cittadella, vivevamo un po’ in una bolla a Paestum e quella partita non la giocai. Dovevo essere titolare, ma rientrai per la gara di Lanciano in cui segnai in maniera fortunosa.

Poi ebbi il mio primo infortunio grave che ha condizionato la mia esperienza a Napoli. Gli infortuni hanno condizionato tutta la mia carriera, ma non mi lamento. Arrivai a giocare in A, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e mi son tolto discrete soddisfazioni. Non ha senso lamentarsi, ma bisogna essere felici di ciò che è arrivato facendo la cosa più bella del mondo che è giocare a calcio".