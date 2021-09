Ridurre le soste per le Nazionali? Roberto Carlos: "Grande idea della FIFA, un bene per tutti"

Roberto Carlos, membro del FIFA Legends, ha parlato ai canali ufficiali dell'organizzazione calcistica mondiale del progetto di ridurre le soste per le Nazionali riducendole a due sole finestre nell'arco dell'anno solare. Questo il pensiero in merito del brasiliano: "Le prestazioni dei giocatori iniziano a peggiorare in maniera automatica quando non c'è tempo per riposarsi. E i viaggi incidono: magari lascio Madrid per andare a San Paolo, o Buenos Aires, o Caracas. Non c'è tempo per recuperare. Oggi, con questa idea della FIFA, cosa succede? Diminuiscono i numeri dei viaggi, visto che le qualificazioni sarebbero concentrate in un unico mese. Quindi i giocatori hanno tempo per allenarsi, giocare bene, riposarsi e tornare indietro ai propri club. E' una grande idea per i giocatori e pure per i club che li pagano per giocare bene e rendere al massimo sul campo".