Rifondazione Napoli, Varriale: "Quello che non si è fatto nel dopo Sarri bisogna farlo adesso..."

Il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle questioni di casa azzurra: "Rifondazione? Bisogna tornare al dopo Sarri, era stato incentrato su Ancelotti, un nome una garanzia ma le cose non sono andate come ci si attendeva. Anche dopo il primo anno di Ancelotti si poteva avere l'idea di rifondare, quello che non si è fatto nel dopo Sarri bisogna farlo necessariamente adesso. Ci sono giocatori che potrebbero fare benissimo in altri club ma che hanno perso la forza propulsiva nel Napoli. Faccio un nome, quello di Koulibaly, vedremo se alla fine si concretizzerà con il City, il giocatore al momento punta ad avere qualche cosa in più, ci sono momenti in cui è giusto dividere le proprie squadra.