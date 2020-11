Rijeka, l'ex azzurro Anastasio: "Mertens ed Insigne possono fare la differenza. A Napoli ho tanti amici..."

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Armando Anastasio, difensore del Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League. “Sono cresciuto nella Primavera del Napoli – ha ricordato Anastasio a Radio Crc – per me sfidare gli azzurri non è come affrontare un derby, ma è comunque una grande emozioni. Ho ancora tanti amici nel Napoli. Mi conosco da quando ero ragazzino. Mertens e Insigne sono in grado di fare la differenza. A dire la verità il Napoli è fortissimo. Chiunque scenderà in campo, Gattuso, che reputo uno dei migliori allenatori in circolazione, schiererà una formazione temibile”.

Non ci sarà Osimhen squalificato. “E’ un attaccante interessante – ha detto Anastasio a Radio Crc – non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, perché andare a giocare all’estero non è semplice. Me ne sto accorgendo in prima persona. Spero di fare bene in Croazia col Rijeka. Sono in prestito dal Monza, a cui auguro la promozione in A. In estate si vedrà quale sarà il mio futuro. Per il momento sono concentrato a vivere al meglio la mia esperienza qui”.

Infine, Anastasio ci ha voluto a sfatare un luogo comune. “Non è vero che in Italia non c’è spazio per i giovani – ha chiuso Anastasio a Radio Crc – anzi, negli ultimi anni la tendenza è cambiata. Lo dimostra anche la Nazionale, costituita da giovani interessanti”.