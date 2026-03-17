Rimonta Scudetto? Martorelli: "L'Inter ha ancora gare complicate, il Napoli può fare serie positiva"

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"Manca ancora tanto. Sembrava fatta anche prima del derby. Bisogna stare attenti fino alla fine".

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a TuttoMercatoWeb.com dei temi del campionato a partire dal Monday Night vinto ieri dalla Fiorentina contro la Cremonese: "Vittoria importante. Per il punteggio, per la classifica, per il morale. Per tanti fattori. La Fiorentina batte la Cremonese a domicilio e ritrova il sorriso vincendo uno scontro diretto per la salvezza quasi fondamentale. "Ha messo la Cremonese a quattro punti, era una partita delicata e l'approccio è stato ottimale".

La partita è stata a senso unico.

"Tranne i primi minuti dove la Cremonese ha avuto una mezza occasione con Bonazzoli, non c'è stata partita. La Fiorentina ha dominato e non si capisce come si trovi in questa situazione di classifica".

Gli errori da non fare?

"Non deve specchiarsi. Deve rimanere concentrata dall'inizio alla fine, cosa che durante il campionato non è successa. Se da qui a fine campionato riuscirà a mantenere voglia e determinazione potrà salvarsi tranquillamente".

Domenica l'Inter ha ipotecato il campionato.

"Manca ancora tanto. Sembrava fatta anche prima del derby. Bisogna stare attenti fino alla fine. La storia del campionato insegna che è difficile. L'Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. Ogni gara è difficile. E non sottovaluterei ancora le potenzialità del Napoli che sta recuperando tutti i suoi effettivi e potrà fare una serie positiva di risultati".