Rimonta Scudetto? Mattioli: “L’Inter non ne perderà 3 e Milan e Napoli non ne vinceranno 7”

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La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista.

Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce hanno riacceso entusiasmo e speranze in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte, grazie al bottino pieno nelle ultime tre gare, è riuscita a recuperare cinque punti sull’Inter capolista. Resta comunque un divario di nove lunghezze, che rende la corsa al titolo complicata: ripetere il trionfo di un anno fa appare difficile, ma non del tutto impossibile, e continuare a sognare resta legittimo.

Il punto di vista di Mattioli

Ecco come la pensa il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di Tmw Radio: "Non credo in una rimonta, perchè l'Inter, per quanto male possa fare, non perderà tre partite. E Milan e Napoli non mi danno la sensazione che possano vincere 7 su 9".