Rinaudo sponsorizza Icardi: "Avrebbe grande voglia di riscatto"

Leandro Rinaudo parla così ai microfoni di Marte Sport Live: “Icardi è un elemento di assoluto valore, per le qualità che ha e perché vuole riscattarsi dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno grandissime. Il Napoli si sta muovendo in maniera saggia per allestire una squadra competitiva. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva conoscere la squadra, ma ora le richieste le ha fatte e sono arrivati già 2 giocatori molto importanti. Manolas ha qualità incredibili e fuori dal comune. È un difensore aggressivo e veloce e formerà con Koulibaly una coppia importante. Di Lorenzo lo conosco bene, ha fisicità e resistenza, tutto ciò che serve al Napoli che vuole competere ad alti livelli. Con Manolas e Koulibaly, il Napoli può concedersi qualche rischio in più perchè sono entrambi rapidi e forti fisicamente”.