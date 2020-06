Rinnovo Callejon, Alvino svela: "Napoli ha capito che è complicato rimpiazzarlo e ha fatto l'offerta"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, si è così espresso sul futuro di José Maria Callejon nel corso del suo intervento a 'Radio Goal': "In questo momento si stanno facendo delle valutazioni molto ampie circa Callejon. Dipende anche da lui, deve decidere cosa fare. Lo spagnolo si è speso tanto per il Napoli nel corso di questi anni, è uscito dal campo sempre con la maglia sudata e per tutti gli allenatori è stato un calciatore sul quale puntare. Ora sta decidendo se resistere o lasciarsi andare alle sirene del ritorno in Spagna".

PORTE APERTE AL RINNOVO - "Non è un calciatore a fine ciclo, trovare un sostituto sarebbe un'impresa quasi impossibile e per questo dal Napoli è arrivata la proposta di rinnovo. E' stimato da Gattuso, è stimato da De Laurentiis, per cui bisogna lasciare aperta questa porticina".