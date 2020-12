Rinnovo Gattuso, Ceccarini: "E' tutto fatto, ci sono dei tempi tecnici da rispettare"

Niccolò Ceccatini, direttore di Tmw Radio, ha parlato ai mcirofoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul rinnovo di Rino Gattuso: "Per me il rinnovo di Gattuso è tutto fatto. Ci sono questioni legali, i contratti devono essere messi nero su bianco, ma non c'è nessun tipo di problema. Ci sta che debbano esserci dei piccoli tempi tecnici da rispettare".