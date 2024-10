Rinnovo Kvara, De Biasi: "Se le cifre sono queste ma di cosa parliamo?"

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I 7 clean sheet sono un aspetto molto importante perchè ti dà concretezza. Il Napoli, coi giocatori che ha a disposizione, poi fa la differenza anche in attacco. Tutto sommato la rosa del Napoli è completa per puntare esclusivamente al campionato e forse anche alla Coppa Italia. Il Napoli ha tanti vantaggi rispetto ad altre squadre che saranno impegnate su più fronti e questo porta via delle energie. In più Conte ha un pedigree ed un’esperienza importante, ha vinto in Italia, in Inghilterra e non tralascia nulla. E’ focalizzato sui particolari Conte, ma anche sulla testa dei calciatori.

Kvaratskhelia ha ritrovato l’entusiasmo che aveva nell’anno dello scudetto, è un giocatore straordinario. L’anno scorso ha vissuto un anno di appannamento, ma oggi con l’aiuto di Conte sta crescendo ulteriormente e sta incasellando i vari aspetti emotivi. Conte è un tecnico che ti aiuta e ti fa maturare. Il rinnovo? Se le cifre sono quelle che sento allora di cosa parliamo? Bisogna mettere in primo piano gli aspetti umani, ambientali e Kvaratskhelia è ‘o re di Napoli”.