Rinnovo Kvara non si sblocca, Iannicelli: “Chi vi dice che Neres non sia il suo erede?”

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli ancora non si sblocca. Sul tema si è espresso il giornalista Peppe Iannicelli ai microfoni di Canale 21, avanzando anche un’ipotesi: “Neres non può essere considerato il sostituto di Politano. Il brasiliano cosa potrebbe diventare? La crescita di Neres potrebbe essere la risposta alla vendita a condizioni di grande vantaggio di Kvaratskhelia la prossima stagione? Chi vi dice che non sia il suo erede?Secondo me questa potrebbe essere una strategia molto seria e sensata in casa Napoli”.