Rinnovo Milik, Alvino non ha dubbi: "Trattativa paralizzata, il futuro è lontano da Napoli"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul futuro di Arkadiusz Milik nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ad oggi lo vedo lontano dal Napoli perché c'è stata una paralisi durante la trattativa tra le parti in causa, che si sono bloccate. La trattativa s'è arenata e questo mi porta a pensare che entrambe le parti stiano pensando a soluzioni alternative. Ma il calcio è strano, sa di avere sotto contratto un gran bel calciatore e che per sostituirlo servirà uno più forte e questo non sarà facile. Ad oggi però credo che Milik potrebbe non far più parte del Napoli".