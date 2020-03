Rinvio Olimpiadi, Pres. Coni: "Possibile ipotesi di disputarle in primavera"

Intervenuto a Sky Sport, il presidente del Coni Giovanni Malagò si è pronunciato sul rinvio di Tokyo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria: "Non si era mai verificato uno spostamento dei Giochi Olimpici se non in occasione di eventi bellici. Il fatto che si possano disputare entro l’estate del 2021 vuol dire che esiste la volontà di considerare ogni opzione temporale possibile, anche l’eventualità che si disputino in primavera. Ci sono molte Federazioni Internazionali che hanno già dato disponibilità a riprogrammare le loro manifestazioni nel 2021"