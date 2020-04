Ripresa Serie A, Baiano: "Non vedo l'ora si ricominci, ma serve avere pazienza"

L'ex calciatore Ciccio Baiano è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Mi piacerebbe che iniziasse alla svelta il campionato, ma dobbiamo avere pazienza. Non dobbiamo rovinare gli sforzi fatti finora. Attendiamo l’ok degli esperti. Ho partecipato all’asta della Fondazione Cannavaro Ferrara. Ho messo a disposizione una maglia della Fiorentina con un numero particolare. Non l’ho mai indossato nel corso della mia carriera. Vale la pena per aiutare chi ha bisogno”.