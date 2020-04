Ripresa Serie A, Corbo: "L'immobilismo non crea progresso, ora bisogna rischiare"

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva in merito al possibile ritorno in campo della Serie A: "L'immobilismo non crea mai progresso, ora bisogna rischiare. Il protocollo medico mi sembra ben fatto. Se le società di Serie A vogliono finire il campionato devono rispettare il protocollo con massimo rigore. Il campionato va completato perchè è un prodotto. Il calcio così com'è ridotto non può permettersi di perdere l'ultima data"