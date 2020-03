Ripresa Serie A, Zoff: "Inutile ragionare su date. Non esistono le condizioni"

L'ex storico portiere della Nazionale Dino Zoff è intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera parlando dell'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese: "Non lo avremmo mai potuto immaginare. Eppure è giusto così, ci mancherebbe. Io comprendo il dispiacere dei tifosi e la preoccupazione dei club, ma ora non ha proprio senso ragionare sulle date, sui calendari alternativi, eccetera. Non è il momento, non ci sono le condizioni".