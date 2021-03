"Rispetto per l'anzianità!". Jorginho-Hamsik, siparietto sui rigori: "Li calcia meglio lui"

I rigori del Napoli? "A Napoli li tirava Marek, rispetto per l’anzianità e per il capitano. Se non voleva tirare, io c’ero". Così si è espresso Jorginho, ex centrocampista azzurro attualmente al Chelsea, nella doppia intervista con Marek Hamsik ai microfoni di Canale 21. I due hanno dato vita ad un simpatico siparietto, chiuso dall'ex capitano azzurro con un complimento al compagno: “Però Jorge li tira molto meglio, dai!”