Ritiro Castel di Sangro, Pres. Regione Abruzzo: "Accordo pluriennale, nei prossimi giorni..."

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo andando avanti per il ritiro, spero che dopo gli atti formali, nel giro di pochi giorni, si possa concludere la convenzione con il Napoli calcio. Fino al 2030? Stiamo lavorando su un'ipotesi pluriennale, però non è uno spot, non è la soluzione di ripiego e di emergenza, sta assumendo un'aria più ampia. Gravina è stato presente al sopralluogo. Ritiro aperto? Questa è una stagione complicata, dipende anche da quello che sarà l'andamento epidemiologico del momento. La Regione Abruzzo è stata la prima a riaprire gli impianti. Noi abbiamo a disposizione, a Castel di Sangro, impianti importanti, con 7 mila posti disponibili, consentono anche una presenza importante di pubblico. E' prevista anche la presenza per l'animazione, feste di piazza, ma capite bene che se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, ci saranno protocolli per limitare la presenza di pubblico".