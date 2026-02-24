Ritorno di De Bruyne, Fabbroni: "Da capire in che ruolo, mi stuzzica in quella posizione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Mario Fabbroni: "Quando torna De Bruyne? Magari Kevin ha lavorato abbastanza bene e si può trovare in condizioni ottimali. Il Napoli lo scoprirà presto. Però vedo che KDB è un ottimo professionista. La verità è che bisogna capire quanto è disposto a dedicare al campionato italiano, come energie e concentrazione. Un grande campione non fa ragionamenti. Ci sarà un po' di timore sulle condizioni: tutti gli infortuni seri ti lasciano quell'inizio poco positivo. A me piace De Bruyne dietro la punta. Mi stuzzica tantissimo, perché correrebbe relativamente in fase di pressione.

Politano? Per lungo tempo è stato spremuto alla grande. È un calciatore che fa tante cose e non sempre sono ottimali. Garantisce coperture. Quest'anno il Napoli ha avuto poco filtro senza Anguissa e ora senza McTominay. La difesa del Napoli mi sembra molto meno cattiva.

Le conferenze? Se vuoi conquistare i tifosi devi portarli a ragionare e parlare di calcio. Non puoi sempre attaccarti agli episodi. Se non si affrontano temi di rendimento di calciatori, diventa gossip. Entriamo in altri argomenti che non accendono la passione calcistica. Mi piacerebbe chiedere perché si perde a Bergamo nonostante quegli episodi".