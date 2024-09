Rivas, ex giocatore di Conte: "Napoli da scudetto con un grande tecnico"

Nella sua lunga chiacchierata con TMW, l'ex giocatore - oggi agente - Emanuel Rivas ha ricordato anche il suo periodo a Bari con Antonio Conte, tecnico del Napoli: "Beh, cosa posso dire di Antonio? È un vincente, quello che più di tutti mi ha dato insegnamenti nella mia carriera. Il calcio vero l'ho iniziato con lui, in modo più tattico. Venivo dal calcio argentino che era meno impostato, con Conte ho imparato davvero molto. Farà bene, ovunque va riesce a imporsi. Se la squadra lo segue, fa bene dappertutto. Poi ha il suo carattere, lo sappiamo tutti, ma è un vincente".

Quindi il Napoli con lui può tornare a vincere.

"Per me sì. Ha una grande squadra, il Napoli ha fatto un buon mercato. Fino alla fine può giocarsela con squadre ottime come l'Inter, il Milan. La Juve è migliorata ma gli manca ancora qualcosina. Il Napoli farà un bel campionato. Ripeto, è stato l'allenatore più vincente che abbia mai avuto. Con lui, quando uscivamo dal campo senza aver vinto, eravamo tristi. Lui ti faceva provare questa sensazione".