Rivieccio attacca gli haters: "Insulti indegni a Mazzocchi"

"Speriamo che il Napoli ritrovi le energie fisiche e mentali in vista della Lazio. Mazzocchi? Insulti indegni". Queste le parole di Gino Rivieccio ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli con l'Udinese ha steccato, c'è stata una bi...stecca anche con la Roma. La verità è che il Napoli ha mostrato un calo atletico nei giocatori cardine del centrocampo, al di là della sciocchezza difensiva in occasione del gol.

Spero che in questi giorni Conte riesca a far ritrovare le energie fisiche e mentali in vista della Lazio, tenendo presente anche la nostra panchina rispetto a quella dell'Inter. Lazio-Napoli è importante perché poi c'è anche Juve-Inter, poi anche a Como non sarà facile ma prima di tutto pensiamo alla sfida di sabato, contro una squadra in salute allenata da un ottimo tecnico. Gli insulti a Mazzocchi? Indegni, haters nei confronti di un ragazzo che dà sempre l'anima, ha senso di appartenenza, mi dissocio da gente che trova sempre il pretesto per calunniare i nostri giocatori".