Rivieccio ironizza: "Sputa, dileggia, insulta: Douglas Costa ai test medici andava scartato per deficienza e basta!"

Il comico Gino Rivieccio scrive così sui social dopo quanto accaduto col gesto vergognoso di Douglas Costa: "Prima sputa,poi dileggia, quindi insulta, sabato sera è andato a provocare i nostri tifosi sotto la curva al termine della partita. Diciamocelo: questo Douglas Costa ai test medici non doveva essere scartato per deficienza toracica. Ma per deficienza e basta".