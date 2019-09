Rivieccio: "Mi dicono che Llorente è in una condizione smagliante, sarà molto utile..."

Gino Rivieccio, noto comico napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "La televisione incide sul discorso delle poche presenze allo stadio. Gli azzurri hanno tanti impegni e allora, per un discorso economico, il tifoso va a vedere la partita con maggiore appeal.



Troppi gol presi? La mia sensazione è che Koulibaly non sia ancora in forma. Poi bisogna registrare ancora qualcosa in difesa trovando il giusto equilibrio.



Lozano? E' stata la cosa più bella di quell'infausto sabato sera. Mi ha colpito tantissimo il suo movimento sul gol.



Llorente? Ha una forma smagliante, chi lo ha visto in allenamento mi dice che sta benissimo fisicamente. Credo che sarà molto utile a questo Napoli in particolare nelle partite di Champions".