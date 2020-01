Rivieccio: "Per Gattuso è diventato tutto difficile, il pubblico rumoreggia al primo errore"

Gino Rivieccio, attore e tifoso del Napoli, ha parlato a Sportiva commentando il k.o. interno di ieri sera contro l'Inter: "La sintesi della stagione del Napoli è il tiro di Lukaku che prende il palo e va dentro e quello di Insigne che colpisce la traversa ed esce. Sono stati fatti degli errori in sede di mercato e a livello gestionale, ma la fortuna non gira. Se il Napoli avesse segnato il 2-2 non ci sarebbe stato niente da dire. Per Gattuso è diventato tutto difficile perché al primo errore il pubblico rumoreggia. Bisogna agire sul mercato, rafforzando il centrocampo, chiarire la posizione di chi come Insigne non ha più niente da dire in questa piazza e puntare tutto sulla coppa Italia".

Sulla Champions: "A proposito di buona sorte... Le partite vanno sempre giocate, ma nessuno vorrebbe incontrare il Barcellona. In questo momento mi preoccupano di più le gare contro Lazio e Fiorentina".

Su De Laurentiis: "Evidentemente qualche errore lo ha commesso anche lui. Ha sbagliato dando troppa fiducia ad Ancelotti ed ha sbagliato pure lo stesso allenatore nella gestione di alcuni giocatori come Allan e Insigne".