Rivieccio: "Spalletti propone calcio più concreto e propositivo di quello di Sarri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gino Rivieccio, attore: “Osimhen è devastante, è diventato un castigo e quando lo vedono gli avversari se la vedono brutta, è imprendibile. Questo Napoli bolle molto bene e devo dire che non ce l’aspettavamo perché due mesi fa c’era diffidenza nei confronti di Spalletti che invece si è mostrato un top coach, indovinando tutti i cambi. Sullo 0-0 ha messo dentro Petagna per Manolas e ha avuto coraggio. Ha cambiato assetto di gioco più volte, è uno che sa leggere le partite. Soprattutto Anguissa che è uscito fuori dal cilindro. Onore a questo uomo che ci sta facendo vedere il calcio che volevamo, anche più propositivo e concreto di quello di Sarri. Ha avuto anche la fortuna di trovare Osimhen dal primo giorno con continuità, cosa che non ha avuto Gattuso. Il nigeriano in questo momento è superiore anche al migliore Cavani. Koulibaly? È straordinario, andrebbe fino a Firenze per incontrare il protagonista del gesto razzista nei suoi confronti”.