Rizzoli: "Massa e Valeri? Prenderemo dei provvedimenti, un allenatore fa giocare chi sta meglio..."

Non si placano le polemiche per gli episodi arbitrali di Fiorentina-Napoli. Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, ai microfoni di Radio anch'io sport, ha dichiarato: "Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo nè metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica".