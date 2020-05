Rizzoli parla degli arbitri: "Più si protesta contro loro, più faranno l'opposto"

Il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli è intervenuto in un incontro promosso dal Bologna-Academy webinar in merito ai nuovi regolamenti nel calcio: "Esistono anche tra gli arbitri, come ovunque, persone permalose: più gli andate a protestare contro e più si chiudono e faranno l’opposto, e questo riguarda anche l’andare a rivedere anche le sue decisioni al VAR.

Nuove regole? La più complicata è quella del fallo di mano che sarà sempre soggettivo: è stato tolto il concetto di volontarietà mettendo parametri più oggettivi, ma resta complicato”.