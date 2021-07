Roberto Carlos pazzo di Jorginho: "Al Chelsea dovrebbero fargli una statua"

Intervista ai taccuini de La Repubblica questa mattina per Roberto Carlos. Il campione brasiliano, tra i tanti temi analizzati, ha speso belle parole per l'italo-brasiliano Jorginho, fresco di vittoria della Champions League col Chelsea e dell'Europeo con l'Italia: "A Euro 2020 ho tifato per la squadra di Mancini: gioco di squadra e mentalità giusta. Jorginho è stato decisivo, avrebbe fatto comodo anche al Brasile. Dopo Europa League e Champions, il Chelsea dovrebbe fargli una statua", le sue principali dichiarazioni sul centrocampista ex Napoli.