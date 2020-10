Roberto Insigne: "Il Napoli non ha creduto in me! Esultanza? Non era contro i napoletani..."

Primo gol in Serie A per Roberto Insigne, attaccante del Benevento, proprio nel match contro il Napoli. Il fratello di Lorenzo nel post-partita ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Ottochannel.it: "Per me è stata una gioia immensa che faccio fatica a descrivere. Mi dispiace aver segnato contro mio fratello, ma allo stesso tempo non manca il rammarico per la sconfitta. Stavamo giocando bene contro una grandissima squadra, ma se ti abbassi troppo prima o poi il gol lo subisci".

ESULTANZA - "Sono molto contento di aver fatto gol contro il Napoli, una società in cui sono cresciuto ma che non ha creduto in me. Ora sto a Benevento e spero di ricambiare la fiducia di tutti. E' stata una mia esultanza liberatoria e non contro i napoletani. Per me è il primo anno in serie A, è stato un urlo liberatorio come se volessi dire che ci sono anche io".