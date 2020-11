Rolando Bianchi: "Napoli piazza particolare, bravo Gattuso ad imprimere il suo diktat"

Rolando Bianchi, ex attaccante, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Napoli è un'altra piazza particolare, quindi c'è anche un aspetto mentale da tenere a bada. Gattuso è stato molto bravo a trasmettere la sua grinta alla squadra. Ci vuole calma, come in tutte le grandi cose. La squadra sta rispondendo bene al diktat di Gattuso e contro il Bologna ha giocato molto bene, creando diverse occasioni. Gli azzurri stanno trovando la solidità necessaria per puntare allo scudetto".