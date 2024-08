Roma, De Rossi: "Dybala? Il Napoli ha venduto tutti i top e poi ha vinto lo scudetto"

vedi letture

"A volte le squadre anche perdendo dei pezzi si ricostruiscono e rinascono".

Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Cagliari, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa.

In apertura l'allenatore giallorosso ha risposto a una domanda su Dybala: "Non ci sono indisponibili, mi sembra. Leo Paredes giocherà con la Primavera, perché è squalificato e ha bisogno di minuti. È arrivato un po' più tardi, quindi ha bisogno di giocare qualche minuto. Siamo contenti di avere sempre questo sostegno da parte del settore giovanile e dalla Primavera, giocherà X minuti che abbiamo già deciso. Per Dybala abbiamo sentito che c'è qualche cosa, se n'è parlato un pochino, ma Paulo sta con noi. Tanti altri giocatori hanno delle situazioni aperte di mercato, ma viene con noi, è convocato".

In seguito De Rossi è tornato sulla possibile cessione dell'argentino: "Io non sono più un tifoso, anche se lo sarò sempre. Cerco di trattare con delicatezza argomenti che per i tifosi sono vitali. Forse solo uno più di me può sapere cosa significa essere legati a un popolo. Da allenatore: non posso commentare dei voci, delle chiacchiere, non sono stato parte in causa delle discussioni. Poi ne parlerà Paulo che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l'ho detto alla società e a Dybala, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato. Io non ho nessun altro interesse, voglio solo fare la squadra forte perché è l'unica cosa che salva gli allenatori. Io solo quello voglio, se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi mi dovrebbero conoscere. Io voglio che quando la lascerò sarà più forte e in una posizione migliore.

Neanche un dirigente può parlare di queste cose, si tratta di qualcosa in più di semplici voci, ma magari il 2 settembre ne parleremo tranquillamente. Non è che io non voglio parlare di questa cosa, ma al momento non si sa niente, anche un dirigente e Dybala farebbero fatica a parlare di una cosa non compiuta. Io vorrei parlare di meno, anche da giocatore era così. Le conferenze prepartita sono totalmente inutili, non c'è bisogno di una figura comunicativa. Ma se domani entrasse nello staff una persona del genere la valuteremo e magari sarei anche contento. Dybala? 24 mesi fa il Napoli ha venduto tutti i top e poi alla fine dell'anno ha vinto lo scudetto. A volte le squadre anche perdendo dei pezzi si ricostruiscono e rinascono".