Roma, Fonseca: "Abbiamo solo sbagliato contro una squadra fortissima

Dopo la pesante sconfitta di Napoli, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv: "Il Napoli è stato migliore di noi. Non siamo stati come sempre, una squadra senza aggressività difensiva e quando è così è difficile affrontare squadre come il Napoli. La squadra con la palla non ha mostrato fiducia e pazienza. Senza queste cose è difficile. Il Napoli ha fatto meglio e ha meritato di vincere".

Come mai non è andata?

"E' andata così. Abbiamo lasciato entrare il Napoli con facilità tra le linee, quando abbiamo recuperato palla poi l'abbiamo sempre persa. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo, ora non siamo i peggiori. Serve equilibrio".

Stasera non c'è stato un segnale di reazione

"Solo nel secondo tempo abbiamo rischiato di più. Abbiamo avuto difficoltà soprattutto a destra. Abbiamo perso spesso la palla e ci è mancata aggressività difensiva".

La squadra sentiva troppo la pressione?

"No, abbiamo solo sbagliato contro una squadra fortissima. Dobbiamo rialzarci in fretta e pensare alla prossima partita".