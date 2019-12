Roma, Fonseca glissa su Hysaj: "Non parlo di giocatori di altre squadre"

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha evitato qualsivoglia domanda relativa al calciomercato di gennaio. E quando, in chiusura, gli hanno chiesto dell'interessamento per il terzino del Napoli Elseid Hysaj ha risposto così al collega di Radio Punto Zero: "Non parlo di giocatori di altre squadre".