Podcast Morabito: "Lucca aveva rifiutato l'Inghilterra, poi ha cambiato idea. Lang? Bocciato"

L'agente Vincenzo Morabito è stato intervistato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, addio a Lucca dopo pochi mesi. Che ne pensa? "L'esplosione di Hojlund ha creato un problema a Lucca. E' evidente che Conte non è rimasto soddisfatto del rendimento del calciatore, ma già da fine dicembre c'erano stati contatti per Lucca, che aveva declinato l'Inghilterra. Ora ha cambiato idea, è un prestito con diritto, se andrà bene il Napoli rientrerà dell'esborso, sennò il problema si ripresenterà a giugno".

Anche Lang via: "Si boccia in parte il mercato estivo. Erano stati dei ripieghi, anche perché era stato dietro a Ndoje e poi ha ripiegato su Lang. C'erano altre alternative ma poi si è incartato il mercato stando dietro a Ndoje. Lucca ha sentito il peso della maglia. Poi hai anche un allenatore molto esigente e le cose si complicano. Su Lang avevo delle perplessità, ha un carattere particolare".