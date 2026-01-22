Giovane-Napoli, Quagliarella approva: “Mi ricorda Muriel! Sa calciare e ha grande qualità”

Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. L’operazione con l’Hellas Verona sarà a titolo definitivo: 2 milioni di euro più bonus che possono portare il totale fino a 20 milioni. Un blitz di mercato che ha permesso al Napoli di anticipare la concorrenza, in particolare la Lazio.

Antonio Conte chiede due esterni offensivi, uno per ciascuna fascia, e sulla corsia destra il brasiliano dell’Hellas è il profilo scelto dalla dirigenza. Fabio Quagliarella, ex attaccante anche del Napoli, presente in studio a Sky Sport, ha approvato il colpo: “Mi ricorda Muriel, ha colpi fantastici vicino alla porta. Sa calciare e ha grande qualità”.