Podcast Brambati: "Il Napoli ha preso giocatori sopravvalutati! Se gioca Juan Jesus titolare..."

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Gasperini, Allegri, Conte, Spalletti: chi sta facendo meglio, considerando il materiale che ha a disposizione? "Spalletti, perché è arrivato dopo e ha preso una squadra che non ha fatto lui. E ha alzato il livello del gioco e non solo i risultati. Sta facendo crescere il livello della squadra e facendo rendere dei giocatori che in altre gestioni non mi sembravano anche da Juve. Se prima pensavo fossero solo tre da Juve, oggi sono almeno 4-5".

Ora Juve-Napoli. E' sfida tra Spalletti e Conte: "Credo che Conte sia in questi casi che mostri la sua forza. E' un allenatore che riesce a tirare fuori dai giocatori il 200%. Questa sarà un'occasione, ma le defezioni sono tante. E poi dico di alcune scelte di mercato discutibili. Sono arrivati giocatori sopravvalutati e poi vestire quella maglia oggi non è facile, perché le aspettative sono alte. Per me ci sono giocatori come Lucca, Beukema, Buongiorno, che non stanno facendo bene. Buongiorno per me già lo scorso anno non è andato bene. Nelle partite importanti ha giocato Juan Jesus titolare, questa la dice lunga. E mi aspettavo di più anche da altri, vedi Lang".