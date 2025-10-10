Roma, Gasperini: "Oggi tutti investono sull'attacco, visti il Napoli e le altre big?"

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata pubblicata un’intervista a Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma, che ha toccato diversi temi, dal rapporto con la proprietà al mercato e alle trasformazioni del calcio moderno. Parlando dei Friedkin, Gasperini ha raccontato di avere un dialogo diretto e frequente con loro. Ha spiegato che fin dal primo incontro era rimasto colpito non solo dalla forza imprenditoriale riconosciuta a livello globale, ma soprattutto dalla passione autentica che la famiglia americana nutre per il calcio. A suo avviso, il modo migliore per rendersi utile alla Roma è rafforzare il legame tra i Friedkin e la città. A chi gli chiede se voglia coinvolgerli di più, risponde che lo sono già “e non poco”, altrimenti la Roma non sarebbe in grado di crescere come sta facendo.

Sulle attese per il mercato di gennaio, il tecnico ha espresso scetticismo. Ha ammesso di non aver mai creduto molto alla sessione invernale, paragonandola ironicamente a uno “scambio di figurine”. Sebbene riconosca che possano esserci aggiustamenti, ritiene difficile che in quella fase si compiano operazioni capaci di cambiare radicalmente una squadra.

Quanto alla mancanza apparente di un'impronta chiara della sua mano sulla Roma, Gasperini ha sottolineato come il calcio sia profondamente mutato. "Oggi il pressing è diventato dominante per quasi tutte le squadre, mentre un tempo era una caratteristica distintiva della sua Atalanta. Ha osservato come ora tutti i club italiani investano pesantemente sull’attacco: Juventus, Inter, Napoli, Milan, Fiorentina, Atalanta stessa, tutte hanno rafforzato il reparto offensivo. In passato si costruiva dalle retrovie, oggi l’attenzione è rivolta alle punte".